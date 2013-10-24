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亚洲 | 2013年 10月 25日 星期五 02:46 BJT

纽约期市：ICE糖期货扭转升势走低，咖啡期货跌至数年低点

路透纽约/伦敦10月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四扭转升势，继续从上周大涨中回落。上周巴西一大型仓库着火引发糖期货上扬。咖啡期货则跌至数年低点。

ICE可可期货连跌第二日，从本周稍早触及的两年高位回落，许多交易员认为该水准超买。可可期货的未平仓合约创纪录。

ICE-3月原糖期货 下跌0.31美分，或1.6%，收报每磅18.97美分。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月白糖期货 收低6.70美元，或1.3%，报每吨502.30美元。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 连跌八个交易日，下跌0.25美分，或0.2%，收报每磅1.1030美元，之前触及四年半低点1.0950美元。

Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 收跌4美元，或0.3%，报每吨1,582美元，盘中跌至逾三年低点1,562美元。

ICE-12月可可期货 收低28美元，或1%，报每吨2,686美元，进一步远离周二触及的两年高位2,780美元。

LIFFE-3月可可期货 收低14英镑，或0.8%，报每磅1,702英镑。 (完)

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