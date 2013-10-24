纽约期市：ICE糖期货扭转升势走低，咖啡期货跌至数年低点

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透纽约/伦敦10月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四扭转升势，继续从上周大涨中回落。上周巴西一大型仓库着火引发糖期货上扬。咖啡期货则跌至数年低点。
ICE可可期货连跌第二日，从本周稍早触及的两年高位回落，许多交易员认为该水准超买。可可期货的未平仓合约创纪录。
ICE-3月原糖期货 下跌0.31美分，或1.6%，收报每磅18.97美分。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月白糖期货 收低6.70美元，或1.3%，报每吨502.30美元。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 连跌八个交易日，下跌0.25美分，或0.2%，收报每磅1.1030美元，之前触及四年半低点1.0950美元。
Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 收跌4美元，或0.3%，报每吨1,582美元，盘中跌至逾三年低点1,562美元。
ICE-12月可可期货 收低28美元，或1%，报每吨2,686美元，进一步远离周二触及的两年高位2,780美元。
LIFFE-3月可可期货 收低14英镑，或0.8%，报每磅1,702英镑。 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
路透4月5日 - 东南亚股市，除菲律宾股市 和印尼股市 之外，周三收盘小跌，投资者等待美国总统特朗普和中国主席习近平的会晤。 中国外交部上周四称，中国国家主席习近平将与美国总统特朗普于4月6日-7日在位于美国佛罗里达州的马阿拉歌庄园(Mar-a-Lago)会晤。 菲律宾股指连续第三日上涨，收在逾五个月高位，收盘涨1.9%。 印尼股市连续第三个交易日创下纪录高点，原材料和金融股领涨。该指数日内上涨0.45%。 Bank Central Asia 和Chandra Asri Petrochemical 收于纪录高点。 其他地区股市则小幅下滑。 亚洲股市周三小升，获益于中国内地股市反弹带动，不过由于投资者仍心怀谨慎，不愿大举下注。 涨跌 当日 今年以来 2016年