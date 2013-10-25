纽约期市：咖啡期货跌至数年低位，本周大幅下跌

路透纽约/伦敦10月25日 - 纽约和伦敦咖啡期货周五连续第二日跌至数年低位，且本周大幅下跌，因预期本年再次供应过剩，令投资人持续卖出，买家离场观望。

尽管洲际交易所(ICE)原糖期货今日上涨，但本周录得一个月来首周下跌，因市场评估巴西桑托斯仓库起火造成的损失，火灾消息提振原糖合约上周触及一年高位。

ICE可可期货上涨，因在录得一个月来最大两日累计跌幅后，交易商调整头寸。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 下跌1.2美分，或1.1%，收报每磅1.091美元，之前触及四年半低点1.088美元。

近月合约本周下跌约5%，录得8月底来最大单周跌幅。

“人气非常利空，因工厂买家仍然离场观望，且投机者开始建立新的空头头寸，”商品公司ED&F Man旗下驻瑞士的咖啡分支Volcafe在报告中说。

咖啡开花良好及天气适宜，将令巴西咖啡丰收，且哥伦比亚咖啡产量反弹，令投资人预期更大量的咖啡产出将相继流入原本已供应过剩的市场。

“我不认为市场已触及低位，我可以预计，阿拉比卡咖啡市场将跌穿1美元关口，”F.O. Licht高级咖啡及糖分析师Stefan Uhlenbrock说。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货 触及1,536美元的合约低位，此为次月合约逾三年来最低，之后收跌44美元，或2.8%，报每吨1,538美元。本周下挫约5%。

ICE-3月原糖期货 上涨0.06美分，或0.3%，收报每磅19.03美分。LIFFE-12月白糖期货 收高1.00美元，或0.2%，报每吨503.30美元。

ICE-12月可可期货 收高27美元，或1%，报每吨2,713美元。LIFFE-3月可可期货 收涨16英镑，或0.9%，报每磅1,718英镑。 (完)

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