纽约期市：供应过剩打压咖啡期货触及数年低位，原糖期货走低

路透纽约/伦敦10月29日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二连跌第11个交易日，触及四年半低位，而英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货收涨，但盘中触及逾三年低位，因这两个市场继续因供应充裕和利空技术面而承压。

ICE原糖期货急跌至逾三周最低，因交易商消化美国数据，数据显示投机客持有大规模净多头头寸，使价格面临下跌风险。

ICE可可期货因收割压力连跌第二日，但本月可能连涨第二个月。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.6美分，或0.6%，报每磅1.0695美元，盘中触及四年半低位1.0660美元。

该近月合约 本月可能下跌近6%，为年内第八个月收跌。

Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 收涨4美元，或0.3%，报每吨1,504美元，从盘中触及的三年低位1,462美元反弹。

ICE-3月原糖期货 盘中跌至三周低位18.43美分，收盘回落0.46美分，或2.4%，报每磅18.45美分，录得9月底以来最大单日跌幅。

该合约本月可能上扬逾5%

ICE-12月可可期货 下跌25美元，或0.9%，收报每吨2,659美元．

该近月合约本月可能连涨第五个月，因对需求增长的预期升温，且今年将再度出现供应不足。

伦敦3月可可期货 跌5英镑，或0.3%，收报每磅1,696英镑，盘中跌至两周低位1,681英镑。(完)

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