纽约期市：供应过剩打压咖啡期货触及数年低位，原糖期货走低

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透纽约/伦敦10月29日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二连跌第11个交易日，触及四年半低位，而英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货收涨，但盘中触及逾三年低位，因这两个市场继续因供应充裕和利空技术面而承压。
ICE原糖期货急跌至逾三周最低，因交易商消化美国数据，数据显示投机客持有大规模净多头头寸，使价格面临下跌风险。
ICE可可期货因收割压力连跌第二日，但本月可能连涨第二个月。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.6美分，或0.6%，报每磅1.0695美元，盘中触及四年半低位1.0660美元。
该近月合约 本月可能下跌近6%，为年内第八个月收跌。
Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 收涨4美元，或0.3%，报每吨1,504美元，从盘中触及的三年低位1,462美元反弹。
ICE-3月原糖期货 盘中跌至三周低位18.43美分，收盘回落0.46美分，或2.4%，报每磅18.45美分，录得9月底以来最大单日跌幅。
该合约本月可能上扬逾5%
ICE-12月可可期货 下跌25美元，或0.9%，收报每吨2,659美元．
该近月合约本月可能连涨第五个月，因对需求增长的预期升温，且今年将再度出现供应不足。
伦敦3月可可期货 跌5英镑，或0.3%，收报每磅1,696英镑，盘中跌至两周低位1,681英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。