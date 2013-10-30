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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 04:27 BJT

纽约期市：原糖期货下滑至四周低位，阿拉比卡咖啡上涨

路透纽约10月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三下滑至四周低位，因数据显示交易商在10月第一周建立的多头头寸多于预期。

阿拉比卡咖啡持稳在周二触及的四年半低位上方，而可可小跌，因有少量投资人卖盘。

在1519 GMT，洲际交易所(ICE)-3月原糖期货 下跌0.09美分，或0.5%，报每磅18.36美分，此前触及18.31美分的四周低位。

该近月原糖合约在近几个交易日下跌，因交易商持仓报告显示，在截止10月8日当周，投机者增加的多头头寸多于预期，且预期之后一周的多头头寸将进一步增加。

交易员说，预期印度糖出口增加及泰国生产商卖出，也打压糖价。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月白糖 下跌1.60美元，或0.3%，报每吨488.80美元。

ICE咖啡徘徊在略高于上日触及的四年半低位1.0660美元的水平，巴西咖啡丰收及哥伦比亚产量增加限制价格上升空间。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 上升0.1美分，或0.1%，报每磅1.0705美元，之前连续七个交易日下跌。

Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 上涨3美元，或0.2%，报每吨1,507美元，周二触及逾三年低位1,462美元。

ICE-12月可可期货 下跌7美元，或0.3%，报每吨2,652美元。

伦敦3月可可期货 跌9英镑，或0.5%，报每磅1,687英镑。(完)

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