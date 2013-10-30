纽约期市：原糖期货下滑至四周低位，阿拉比卡咖啡上涨

纽约期市：阿拉比卡咖啡接近三个月低位，罗布斯塔咖啡小幅下跌
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
路透纽约10月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三下滑至四周低位，因数据显示交易商在10月第一周建立的多头头寸多于预期。
阿拉比卡咖啡持稳在周二触及的四年半低位上方，而可可小跌，因有少量投资人卖盘。
在1519 GMT，洲际交易所(ICE)-3月原糖期货 下跌0.09美分，或0.5%，报每磅18.36美分，此前触及18.31美分的四周低位。
该近月原糖合约在近几个交易日下跌，因交易商持仓报告显示，在截止10月8日当周，投机者增加的多头头寸多于预期，且预期之后一周的多头头寸将进一步增加。
交易员说，预期印度糖出口增加及泰国生产商卖出，也打压糖价。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月白糖 下跌1.60美元，或0.3%，报每吨488.80美元。
ICE咖啡徘徊在略高于上日触及的四年半低位1.0660美元的水平，巴西咖啡丰收及哥伦比亚产量增加限制价格上升空间。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 上升0.1美分，或0.1%，报每磅1.0705美元，之前连续七个交易日下跌。
Liffe-1月罗布斯塔咖啡期货 上涨3美元，或0.2%，报每吨1,507美元，周二触及逾三年低位1,462美元。
ICE-12月可可期货 下跌7美元，或0.3%，报每吨2,652美元。
伦敦3月可可期货 跌9英镑，或0.5%，报每磅1,687英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
路透伦敦3月28日 - 期铜周二上涨，因寄望特朗普总统的工作重心在 医保议案遇挫后将转移至经济刺激政策，提振股市和美元上涨。此前一日 铜价触及两周低位。 美国引领的买盘提振基本金属价格上涨，此前发布的数据显示，美国 消费者信心升至16年高位。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2%，报每吨5,873美元，周一触 及3月9日以来最低的5,671美元。 位于智利的全球最大铜矿--ESCONDIDA铜矿工人本周返回工作岗位， 此前该矿工人自2月9日起开始罢工。 花旗分析师David Wilson称，罢工以及需较长时间才能重启生产，导 致Escondida铜矿产量损失高达23万吨，可帮助铜价在第二季稳定在5,950 美元附近。 三位消息人士周二表示，中国最大的铜冶炼厂已经同意下调第二季铜 精矿加工费用11%，此前矿场生产受扰影响了原材料的供应。 自3月1日以来，LME注册铝库存减少12%，至192万吨，表明LME系统中 铝供应收紧。 铝价 收高0
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