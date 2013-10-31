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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 03:35 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡期货连跌第13日触及四年半低位

路透纽约/伦敦10月31日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四连跌第13日，触及四年半低位，因缺乏新的基本面消息，阿拉比卡咖啡供应过剩的利空基调保持不变，一波自动卖单拖累市场下跌。

ICE原糖在周三收在200日移动均线以下后，周四盘初扩大跌幅，且触及一个月低位，但稍后寻获支撑，尾盘基本持平。纽约和伦敦可可期货上涨，但近几个交易日陷于区间内。

洲际交易所(ICE)-12月阿拉比卡咖啡期货 收低1.45美分，或1.4%，报每磅1.0540美元，稍早触及2009年3月来最低的1.0525美元。

阿拉比卡咖啡在10月下跌7.3%，为近月合约自2012年11月来最大单月跌幅，因全球供应充裕，市场维持长期下跌趋势。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货 跌27美元，或1.8%，收在日低每吨1,482美元。该合约10月下跌9.7%，为一年来表现最差的一个月。

被推迟发布的交易商持仓报告在周三收市后发布，显示在截止10月15日当周，投机者对ICE原糖和可可合约的净多头头寸增加至七年前开始编纂这些数据以来的纪录高位。

投机性多头头寸创纪录令市场可能进一步下跌，加之需求疲弱及全球供应充裕。

ICE-3月原糖期货 收盘持平在每磅18.32美分。近月合约本月上涨4.8%，为连续第二个月上升。

LIFFE-12月白糖 收低1.8美元，或0.4%，报每吨483.30美元。

ICE-12月可可期货 升17美元，或0.6%，收报每吨2,677美元。本月小升1.4%，连涨第四个月。

伦敦3月可可期货 收涨14英镑，或0.8%，报每磅1,704英镑。该合约本月升1.2%，连涨第四个月。(完)

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