纽约期市：阿拉比卡咖啡期货连跌第13日触及四年半低位

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
路透纽约/伦敦10月31日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四连跌第13日，触及四年半低位，因缺乏新的基本面消息，阿拉比卡咖啡供应过剩的利空基调保持不变，一波自动卖单拖累市场下跌。
ICE原糖在周三收在200日移动均线以下后，周四盘初扩大跌幅，且触及一个月低位，但稍后寻获支撑，尾盘基本持平。纽约和伦敦可可期货上涨，但近几个交易日陷于区间内。
洲际交易所(ICE)-12月阿拉比卡咖啡期货 收低1.45美分，或1.4%，报每磅1.0540美元，稍早触及2009年3月来最低的1.0525美元。
阿拉比卡咖啡在10月下跌7.3%，为近月合约自2012年11月来最大单月跌幅，因全球供应充裕，市场维持长期下跌趋势。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货 跌27美元，或1.8%，收在日低每吨1,482美元。该合约10月下跌9.7%，为一年来表现最差的一个月。
被推迟发布的交易商持仓报告在周三收市后发布，显示在截止10月15日当周，投机者对ICE原糖和可可合约的净多头头寸增加至七年前开始编纂这些数据以来的纪录高位。
投机性多头头寸创纪录令市场可能进一步下跌，加之需求疲弱及全球供应充裕。
ICE-3月原糖期货 收盘持平在每磅18.32美分。近月合约本月上涨4.8%，为连续第二个月上升。
LIFFE-12月白糖 收低1.8美元，或0.4%，报每吨483.30美元。
ICE-12月可可期货 升17美元，或0.6%，收报每吨2,677美元。本月小升1.4%，连涨第四个月。
伦敦3月可可期货 收涨14英镑，或0.8%，报每磅1,704英镑。该合约本月升1.2%，连涨第四个月。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)