版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 2日 星期六 04:02 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡期货小涨，在触及四年半低位后反弹

路透纽约/伦敦11月1日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五小幅攀升，为14个交易日来首次，因在上日跌至四年半低位后出现少量获利了结。罗布斯塔咖啡从逾三年低位反弹，受累于作物丰收。

可可期货录得6月来最大单周跌幅，ICE原糖期货走低，本周连跌第二周。

洲际交易所(ICE)-12月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.15美分，或0.1%，报每磅1.0555美。本周连跌第三周。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货 盘中触及逾三年低位1,453美元，受累于越南丰收，之后价格反弹。

次月合约收升7美元，或0.5%，收报每吨1,489美元。

ICE-12月可可期货 跌26美元，近1%，收报每吨2,651美元。近月合约本周下跌逾2%，为逾四个月来最大单周跌幅。

伦敦3月可可期货 跌2英镑，或0.1%，报每磅1,702英镑。

ICE-3月原糖期货 收低0.07美分，或0.4%，报每磅18.25美分。LIFFE-12月白糖 收跌2美元，或0.4%，报每吨481.30美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐