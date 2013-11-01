纽约期市：阿拉比卡咖啡期货小涨，在触及四年半低位后反弹

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透纽约/伦敦11月1日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五小幅攀升，为14个交易日来首次，因在上日跌至四年半低位后出现少量获利了结。罗布斯塔咖啡从逾三年低位反弹，受累于作物丰收。
可可期货录得6月来最大单周跌幅，ICE原糖期货走低，本周连跌第二周。
洲际交易所(ICE)-12月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.15美分，或0.1%，报每磅1.0555美。本周连跌第三周。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货 盘中触及逾三年低位1,453美元，受累于越南丰收，之后价格反弹。
次月合约收升7美元，或0.5%，收报每吨1,489美元。
ICE-12月可可期货 跌26美元，近1%，收报每吨2,651美元。近月合约本周下跌逾2%，为逾四个月来最大单周跌幅。
伦敦3月可可期货 跌2英镑，或0.1%，报每磅1,702英镑。
ICE-3月原糖期货 收低0.07美分，或0.4%，报每磅18.25美分。LIFFE-12月白糖 收跌2美元，或0.4%，报每吨481.30美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)