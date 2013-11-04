纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货触及四年半低位，因投机者卖出

台湾经济指标预测--4月11日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
路透纽约/伦敦11月4日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一下挫至2009年3月来最低水平，受累于全球供应充裕及投机者卖出，而伦敦罗布斯塔咖啡小幅下跌，接近周五触及的逾三年最低。
ICE原糖期货上升，从一个月低位反弹，因巴西雷亚尔走强及有技术性支撑。
ICE可可期货触及四周低位，因西非收割压力。
洲际交易所(ICE)-12月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.85美分，或1.8%，报每磅1.0370美元，略高于盘中触及的四年半低位1.0335美元。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货 收低6美元，或0.4%，报每吨1,483美元。
ICE-3月原糖期货 收涨0.07美分，或0.4%，报每磅18.32美分。LIFFE-12月白糖 收高4.30美元，或0.9%，报每吨485.60美元。
ICE-12月可可期货 涨3美元，或0.1%，收报每吨2,654美元。伦敦3月可可期货 跌6英镑，或0.4%，报每磅1,696英镑。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 *商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- *商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17:59