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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 03:55 BJT

纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货触及四年半低位，因投机者卖出

路透纽约/伦敦11月4日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一下挫至2009年3月来最低水平，受累于全球供应充裕及投机者卖出，而伦敦罗布斯塔咖啡小幅下跌，接近周五触及的逾三年最低。

ICE原糖期货上升，从一个月低位反弹，因巴西雷亚尔走强及有技术性支撑。

ICE可可期货触及四周低位，因西非收割压力。

洲际交易所(ICE)-12月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.85美分，或1.8%，报每磅1.0370美元，略高于盘中触及的四年半低位1.0335美元。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货 收低6美元，或0.4%，报每吨1,483美元。

ICE-3月原糖期货 收涨0.07美分，或0.4%，报每磅18.32美分。LIFFE-12月白糖 收高4.30美元，或0.9%，报每吨485.60美元。

ICE-12月可可期货 涨3美元，或0.1%，收报每吨2,654美元。伦敦3月可可期货 跌6英镑，或0.4%，报每磅1,696英镑。(完)

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