纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货接近五年低位，可可放量跳涨

路透纽约/伦敦11月5日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二下滑至约五年低位，因南美供应充裕导致市场受压的情况下基金持续卖出，距离每磅1.00美元的心理支撑位不远。

ICE可可期货放量急升约3%，受助于12月向3月合约展期，以及技术性买入信号，原糖期货几无变动。

洲际交易所(ICE)-12月阿拉比卡咖啡期货收跌0.25美分，或0.2%，报每磅1.0345美元，稍早触及2008年12月来最低的1.0285美元，延续该合约近期跌势。

交易员表示，市场交投震荡，因基金持续卖出，而加工商买入。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货 收低7美元，或0.5%，报每吨1,476美元，日内低位在1,464美元。

ICE-3月可可期货 跳涨78美元，或2.9%，收报每吨2,745美元。

交易员说，ICE可可市场走强，受助于英镑兑美元 上涨，以及在2,705美元上方的自动买单被触发。

他们表示，在触发止损买单后，促使基于电脑进行交易的交易商回补其空头头寸。

伦敦3月可可期货 收涨42英镑，或2.5%，报每磅1,738英镑。

ICE-3月原糖期货 下滑0.06美分，或0.3%，报每磅18.26美分。LIFFE-12月白糖 收跌2.10美元，或0.4%，报每吨483.50美元。(完)

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