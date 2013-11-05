纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货接近五年低位，可可放量跳涨

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约/伦敦11月5日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二下滑至约五年低位，因南美供应充裕导致市场受压的情况下基金持续卖出，距离每磅1.00美元的心理支撑位不远。
ICE可可期货放量急升约3%，受助于12月向3月合约展期，以及技术性买入信号，原糖期货几无变动。
洲际交易所(ICE)-12月阿拉比卡咖啡期货收跌0.25美分，或0.2%，报每磅1.0345美元，稍早触及2008年12月来最低的1.0285美元，延续该合约近期跌势。
交易员表示，市场交投震荡，因基金持续卖出，而加工商买入。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货 收低7美元，或0.5%，报每吨1,476美元，日内低位在1,464美元。
ICE-3月可可期货 跳涨78美元，或2.9%，收报每吨2,745美元。
交易员说，ICE可可市场走强，受助于英镑兑美元 上涨，以及在2,705美元上方的自动买单被触发。
他们表示，在触发止损买单后，促使基于电脑进行交易的交易商回补其空头头寸。
伦敦3月可可期货 收涨42英镑，或2.5%，报每磅1,738英镑。
ICE-3月原糖期货 下滑0.06美分，或0.3%，报每磅18.26美分。LIFFE-12月白糖 收跌2.10美元，或0.4%，报每吨483.50美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。