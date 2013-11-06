纽约期市：阿拉比卡咖啡期货跌至六年半低位，因预期巴西丰收

路透纽约/伦敦11月6日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三下滑至六年半低位，且迫近每磅1美元，因预期南非咖啡产量将创纪录高位，投资人继续押注咖啡价格将继续下跌，而可可在周二上涨后下滑。

洲际交易所(ICE)-12月阿拉比卡咖啡期货延续过去三周的跌势，收跌1.9%，报每磅1.015美元，稍早触及2007年3月来最低的1.010美元。

交易商关注1美元，将此作为下一道支撑位，尽管部份交易商预期，价格可能测试90美分中段，之后才寻获支撑。近月合约从2006年9月迄今从未跌穿1美元。

“巴西卖出仍是市场的主要压力，”Liberty Trading Group创立人和总裁James Cordier说。

“就我们的观察，巴西很乐意在这一水平卖出咖啡豆，为下年的产量预留空间，”他说。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货 收低22美元，或1.5%，报每吨1,454美元。

可可在周二上涨逾3%后基本持稳，而原糖价格下跌。

ICE-3月可可期货 收低2美元，或0.07%，收报每吨2,743美元。伦敦3月可可期货 下跌3英镑，或0.2%，报每磅1,735英镑。

ICE-3月原糖期货 下滑0.16美分，或0.9%，报每磅18.10美分。交易商等待最新的美国交易商持仓报告。

LIFFE-12月白糖 收跌3.50美元，或0.7%，报每吨480美元。(完)

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