纽约期市：阿拉比卡咖啡期货跌至六年半低位，因预期巴西丰收

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透纽约/伦敦11月6日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三下滑至六年半低位，且迫近每磅1美元，因预期南非咖啡产量将创纪录高位，投资人继续押注咖啡价格将继续下跌，而可可在周二上涨后下滑。
洲际交易所(ICE)-12月阿拉比卡咖啡期货延续过去三周的跌势，收跌1.9%，报每磅1.015美元，稍早触及2007年3月来最低的1.010美元。
交易商关注1美元，将此作为下一道支撑位，尽管部份交易商预期，价格可能测试90美分中段，之后才寻获支撑。近月合约从2006年9月迄今从未跌穿1美元。
“巴西卖出仍是市场的主要压力，”Liberty Trading Group创立人和总裁James Cordier说。
“就我们的观察，巴西很乐意在这一水平卖出咖啡豆，为下年的产量预留空间，”他说。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货 收低22美元，或1.5%，报每吨1,454美元。
可可在周二上涨逾3%后基本持稳，而原糖价格下跌。
ICE-3月可可期货 收低2美元，或0.07%，收报每吨2,743美元。伦敦3月可可期货 下跌3英镑，或0.2%，报每磅1,735英镑。
ICE-3月原糖期货 下滑0.16美分，或0.9%，报每磅18.10美分。交易商等待最新的美国交易商持仓报告。
LIFFE-12月白糖 收跌3.50美元，或0.7%，报每吨480美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。