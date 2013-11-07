纽约期市：技术买盘推动阿拉比卡咖啡期货从七年低位反弹，可可下挫

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透纽约/伦敦11月7日 - 咖啡期货周四在交投震荡中跳涨约4%，因价格下挫至七年低位后引发技术性买入和低吸买盘。此前市场忧虑最大咖啡豆生产国巴西丰收，令咖啡价格下滑至七年低位。
可可下跌，几乎尽数回吐周二录得的涨幅，因期权到期，促使投机性卖出。期糖收低。
洲际交易所(ICE)-12月阿拉比卡咖啡期货 盘中上涨约4%，报每磅1.052美元。该合约收升2.4%，至1.0395美元。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货 收涨6美元，或0.4%，报每吨1,460美元，此前触及1,431美元的日内低位。
ICE-3月可可期货 收低50美元，或1.9%，收报每吨2,693美元。伦敦3月可可期货 下跌23英镑，或0.1%，收报每磅1,712英镑。
ICE-3月原糖期货 下滑0.6美分，或0.3%，报每磅18.04美分。LIFFE-12月白糖 下跌4.9美元，或1.03%，报每吨475.10美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 利棣儿)
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