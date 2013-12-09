纽约期市：ICE原糖期货从三个月低点反弹回稳，罗布斯塔咖啡期货走坚

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透纽约/伦敦12月9日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一小跌，盘初一度挫至三个月低点，因预期印度出口将令原本已经供应过剩的市场供应进一步增加，之后因价格守住技术支撑位，交易商回补空头，跌幅缩减。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货走坚，因担心短期供应，现货月合约较次月合约升水达1月来最高，较阿拉比卡咖啡期货的折让缩窄。
ICE和Liffe可可期货大跌约2%，因交易商聚焦主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的可可豆从产地快速运抵港口，而不是关注预计连续第二年将出现供应短缺。
ICE-3月原糖期货 收跌0.04美分，或0.2%，报每磅16.55美分。稍早触及16.52美分，为近月合约三个月最低，之后从该水准出现技术性反弹。
LIFFE-3月白糖期货 收低0.60美元，或0.1%，收报每吨448.10美元。
LIFFE-3月罗布斯塔咖啡期货 跳升29美元，或1.7%，报每吨1,723美元，为5月来首次收在100日移动均线切入位之上。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收低0.30美分，或0.3%，报每磅1.0610美元。
ICE-3月可可期货 收挫52美元，或1.9%，报每吨2,751美元，仍离上周触及的逾两年高位2,844美元不远。
LIFFE-3月可可期货 收低36英镑，或2%，报每吨1,726英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。