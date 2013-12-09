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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 04:22 BJT

纽约期市：ICE原糖期货从三个月低点反弹回稳，罗布斯塔咖啡期货走坚

路透纽约/伦敦12月9日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一小跌，盘初一度挫至三个月低点，因预期印度出口将令原本已经供应过剩的市场供应进一步增加，之后因价格守住技术支撑位，交易商回补空头，跌幅缩减。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货走坚，因担心短期供应，现货月合约较次月合约升水达1月来最高，较阿拉比卡咖啡期货的折让缩窄。

ICE和Liffe可可期货大跌约2%，因交易商聚焦主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的可可豆从产地快速运抵港口，而不是关注预计连续第二年将出现供应短缺。

ICE-3月原糖期货 收跌0.04美分，或0.2%，报每磅16.55美分。稍早触及16.52美分，为近月合约三个月最低，之后从该水准出现技术性反弹。

LIFFE-3月白糖期货 收低0.60美元，或0.1%，收报每吨448.10美元。

LIFFE-3月罗布斯塔咖啡期货 跳升29美元，或1.7%，报每吨1,723美元，为5月来首次收在100日移动均线切入位之上。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收低0.30美分，或0.3%，报每磅1.0610美元。

ICE-3月可可期货 收挫52美元，或1.9%，报每吨2,751美元，仍离上周触及的逾两年高位2,844美元不远。

LIFFE-3月可可期货 收低36英镑，或2%，报每吨1,726英镑。(完)

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