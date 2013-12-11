纽约期市：罗布斯塔咖啡期货下滑，因预计越南供应增加

金属期市：期铜触及两周低点，期锌跌至三个月最低
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
路透纽约/伦敦12月11日 - 罗布斯塔咖啡期货周三从昨日触及的三个半月高位下滑，因交易商预计主要产国越南的供应将增加。
洲际交易所(ICE)原糖期货走软，徘徊在周二触及的三个月低点附近，而可可期货价格也回落。
对美国联邦储备理事会(FED/美联储)不久就将开始缩减经济刺激措施的预期升温，令全球股市下滑。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)3月罗布斯塔咖啡期货 大跌46美元，或2.6%，报每吨1,747美元，从周二触及的三个半月高位1,803美元回撤。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收低0.55美分，或0.5%，报每磅1.1097美元。
ICE-3月原糖期货 收跌0.11美分，或0.7%，报每磅16.51美分。LIFFE-3月白糖期货 收低2.30美元，或0.5%，收报每吨449.10美元。
ICE-3月可可期货 收跌18美元，或0.6%，报每吨2,755美元，进一步远离上周触及的逾两年高位2,844美元。
LIFFE-3月可可期货 收低3英镑，或0.2%，报每吨1,734英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
路透伦敦4月11日 - 指标避险德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透4月11日 - 美国农业部(USDA)周四公布的月度全球农作物供需报 告中主要资讯如下: 全球供需预估 2016/17 2015/16 4月 3月 4月 小麦(百万吨) 澳洲产量 35.00 35.00 24.17 澳洲出口 25.00 25.50 16.12 阿根廷产量 16.00 16.00 11.30 阿根廷出口 10.10 10.10 9.60 欧盟产量 144.66 144.66 160.00 欧盟出口 26.50 25.50 34.69 加拿大产量 31.70 31.70 27.59 加拿大出口 20.00 20.50 22.13