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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 03:58 BJT

纽约期市：罗布斯塔咖啡期货下滑，因预计越南供应增加

路透纽约/伦敦12月11日 - 罗布斯塔咖啡期货周三从昨日触及的三个半月高位下滑，因交易商预计主要产国越南的供应将增加。

洲际交易所(ICE)原糖期货走软，徘徊在周二触及的三个月低点附近，而可可期货价格也回落。

对美国联邦储备理事会(FED/美联储)不久就将开始缩减经济刺激措施的预期升温，令全球股市下滑。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)3月罗布斯塔咖啡期货 大跌46美元，或2.6%，报每吨1,747美元，从周二触及的三个半月高位1,803美元回撤。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收低0.55美分，或0.5%，报每磅1.1097美元。

ICE-3月原糖期货 收跌0.11美分，或0.7%，报每磅16.51美分。LIFFE-3月白糖期货 收低2.30美元，或0.5%，收报每吨449.10美元。

ICE-3月可可期货 收跌18美元，或0.6%，报每吨2,755美元，进一步远离上周触及的逾两年高位2,844美元。

LIFFE-3月可可期货 收低3英镑，或0.2%，报每吨1,734英镑。(完)

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