纽约期市：罗布斯塔咖啡接近三个半月高位，原糖期货再度走低

路透伦敦/纽约12月12日 - 伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货周四上扬，追平本周稍早触及的三个半月高位，因交易商有关交易所认证的咖啡库存再度减少的预期被证实。洲际交易所(ICE)原糖期货跌至8月以来最低。

可可期货升向逾两年高位，因市场预期最大种植国科特迪瓦(象牙海岸)可可豆到港量未来几周将大幅减少。

Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 收涨28美元，或1.6%，报每吨1,775美元，稍早追平周二触及的三个半月高位1,803美元。目前近月合约仍较远月合约溢价，暗示短期内咖啡豆供应有限。

截至12月9日，NYSE Liffe交易所指定的仓库中经认证的罗布斯塔咖啡库存降至31,420吨，连续第13个双周减少，且触及2009年3月以来最低水平。交易所数据显示，库存较两周前骤降31.5%。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 上扬2.2美分，或2%，收报每磅1.1130美元。

ICE-3月原糖期货 回落0.21美分，或1.3%，收报每磅16.30美分，略高于日低16.29美分，此为8月23日以来最低。

Liffe-3月白糖期货 收跌3.90美元，或0.9%，报每吨445.20美元。

ICE-3月可可期货 收高32美元，或1.2%，报每吨2,787美元。

Liffe-3月可可期货 收高35英镑，或2%，报每吨1,769英镑。(完)

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