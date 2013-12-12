纽约期市：罗布斯塔咖啡接近三个半月高位，原糖期货再度走低

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透伦敦/纽约12月12日 - 伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货周四上扬，追平本周稍早触及的三个半月高位，因交易商有关交易所认证的咖啡库存再度减少的预期被证实。洲际交易所(ICE)原糖期货跌至8月以来最低。
可可期货升向逾两年高位，因市场预期最大种植国科特迪瓦(象牙海岸)可可豆到港量未来几周将大幅减少。
Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 收涨28美元，或1.6%，报每吨1,775美元，稍早追平周二触及的三个半月高位1,803美元。目前近月合约仍较远月合约溢价，暗示短期内咖啡豆供应有限。
截至12月9日，NYSE Liffe交易所指定的仓库中经认证的罗布斯塔咖啡库存降至31,420吨，连续第13个双周减少，且触及2009年3月以来最低水平。交易所数据显示，库存较两周前骤降31.5%。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 上扬2.2美分，或2%，收报每磅1.1130美元。
ICE-3月原糖期货 回落0.21美分，或1.3%，收报每磅16.30美分，略高于日低16.29美分，此为8月23日以来最低。
Liffe-3月白糖期货 收跌3.90美元，或0.9%，报每吨445.20美元。
ICE-3月可可期货 收高32美元，或1.2%，报每吨2,787美元。
Liffe-3月可可期货 收高35英镑，或2%，报每吨1,769英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。