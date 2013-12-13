纽约期市：罗布斯塔咖啡期货升至四个月高位，糖期货下滑

美国经济：美联储资产负债规模可能仅会缩减至2.8万亿美元--纽约联储
路透纽约4月6日 - 纽约联邦储备银行周四在一份预测中说，美国联邦储备理事会(美联储/FED)所持4.5万亿(兆)美元债券的缩减幅度可能不像之前预计的那么大，到2021年底可能“正常化”至2.8万亿美元左右。
路透纽约/伦敦12月13日 - 罗布斯塔咖啡期货周五上涨，触及8月底来最高，因交易所库存紧张，且主要产国越南出口缓慢，而阿拉比卡咖啡期货则受止损买盘带动升至七周高位。
ICE原糖期货跌至7月来最低，因投机商卖盘和需求迟滞，可可期货也下滑。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)3月罗布斯塔咖啡期货 跳升24美元，或1.24%，报每吨1,799美元，稍早触及8月底来最高的1,813美元。
升势惠及纽约期货市场，带动一波空头回补，提振阿拉比卡咖啡期货升至七周高位1.155美元。
洲际交易所(ICE)-3月阿拉比卡咖啡期货 收高3.95美分，或3.5%，报每磅1.1525美元。
ICE-3月原糖期货 收跌0.03美分，或0.2%，报每磅16.27美分。盘中一度跌至16.22美分的7月底来最低。
LIFFE-3月白糖期货 收低2美元，或0.3%，收报每吨443.9美元。
LIFFE-5月可可期货 收低4英镑，或0.2%，报每吨1,758英镑，因遭遇获利回吐。
ICE-3月可可期货 收低13美元，或0.5%，报每吨2,774美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约4月6日 - 纽约联邦储备银行周四在一份预测中说，美国联邦储备理事会(美联储/FED)所持4.5万亿(兆)美元债券的缩减幅度可能不像之前预计的那么大，到2021年底可能“正常化”至2.8万亿美元左右。
路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国重庆市上午招标的五年和七年期一般地方债，中标利率为3.46%和3.61%，较投标区间下限分别上浮37bp和39bp(基点)，投标倍数为2.09倍和2.00倍。 稍后11:00重庆还将有两期专项地方债结束招标，期限亦为五年和七年。 上述重庆一般债中，60亿元为新增债券，40亿元为置换债券；专项债中140亿元为新增债券，40亿元为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 40 4月7日上午9:20-10:00 4月10日 7年 60
据今早在联交所的声明称，该行周四在伦敦买入约413万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5099英镑，涉资约2,688万英镑。