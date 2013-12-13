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货币新闻 | 2013年 12月 14日 星期六 04:49 BJT

纽约期市：罗布斯塔咖啡期货升至四个月高位，糖期货下滑

路透纽约/伦敦12月13日 - 罗布斯塔咖啡期货周五上涨，触及8月底来最高，因交易所库存紧张，且主要产国越南出口缓慢，而阿拉比卡咖啡期货则受止损买盘带动升至七周高位。

ICE原糖期货跌至7月来最低，因投机商卖盘和需求迟滞，可可期货也下滑。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)3月罗布斯塔咖啡期货 跳升24美元，或1.24%，报每吨1,799美元，稍早触及8月底来最高的1,813美元。

升势惠及纽约期货市场，带动一波空头回补，提振阿拉比卡咖啡期货升至七周高位1.155美元。

洲际交易所(ICE)-3月阿拉比卡咖啡期货 收高3.95美分，或3.5%，报每磅1.1525美元。

ICE-3月原糖期货 收跌0.03美分，或0.2%，报每磅16.27美分。盘中一度跌至16.22美分的7月底来最低。

LIFFE-3月白糖期货 收低2美元，或0.3%，收报每吨443.9美元。

LIFFE-5月可可期货 收低4英镑，或0.2%，报每吨1,758英镑，因遭遇获利回吐。

ICE-3月可可期货 收低13美元，或0.5%，报每吨2,774美元。(完)

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