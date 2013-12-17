纽约期市：期糖跌至三年半低位，受累于基金卖盘

路透纽约/伦敦12月17日 - 洲际交易所(ICE)原糖和英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)白糖期货周二延展跌势，双双触及三年半低位，受累于一波技术性抛售指令。供应过剩导致基金继续抛售。

英镑走软 支撑Liffe可可期货，打压ICE可可合约。伦敦和纽约咖啡期货均走低，因近期升势失去动能。

软商品市场跟随汤森路透/CoreCommodity CRB指数 跌势，期糖、天然气和金价领跌。

ICE-3月原糖期货 收跌0.31美分，或1.9%，报每磅15.96美分，在盘中触及近月合约2010年7月以来最低15.91美分后反弹。交易商称，结算价低于16美分的心理关卡吸引更多的尾盘抛售。