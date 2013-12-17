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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 04:37 BJT

纽约期市：期糖跌至三年半低位，受累于基金卖盘

路透纽约/伦敦12月17日 - 洲际交易所(ICE)原糖和英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)白糖期货周二延展跌势，双双触及三年半低位，受累于一波技术性抛售指令。供应过剩导致基金继续抛售。

英镑走软 支撑Liffe可可期货，打压ICE可可合约。伦敦和纽约咖啡期货均走低，因近期升势失去动能。

软商品市场跟随汤森路透/CoreCommodity CRB指数 跌势，期糖、天然气和金价领跌。

ICE-3月原糖期货 收跌0.31美分，或1.9%，报每磅15.96美分，在盘中触及近月合约2010年7月以来最低15.91美分后反弹。交易商称，结算价低于16美分的心理关卡吸引更多的尾盘抛售。

Liffe-3月白糖期货 收跌7.50美元，或1.7%，报每吨435.80美元，盘中触及2010年5月以来最低433.20美元。

Liffe-5月可可期货 收涨3英镑，或0.2%，报每吨1,771英镑，盘中触及合约高位1,782英镑，受助于英镑兑美元走软。

ICE-3月可可期货 收跌21美元，或0.8%，报每吨2,771美元。

Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 回落51美元，或2.9%，收报每吨1,717美元，上周五触及8月底以来最高1,813美元。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.15美分，或1%，报每磅1.1415美元。(完)

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 张明钧)
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