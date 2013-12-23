纽约期市：伦敦可可期货从两年高位回落，阿拉比卡咖啡期货攀升

路透纽约/伦敦12月23日 - 英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货周一走低，因在稍早触及逾两年高位后出现获利了结。洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货小升至10月以来最高，因农户惜售等待价格进一步走高。

原糖期货走低，之前连续两日大涨的势头消退。罗布斯塔咖啡期货基本持平，持于略高于100日移动均线的水平，最大种植国越南政府称，12月出口将大大低于上年同期的水平。

在周三圣诞节假期来临前，成交清淡， Liffe软商品市场提前至1200 GMT结束交易。ICE市场周二将提前至美东时间下午1:00收市。Liffe市场将于周三和周四休市，ICE市场周三休市，周四推迟至1300 GMT恢复交易。

Liffe-5月可可期货 小跌4英镑，或0.2%，收报每吨1,781英镑，盘中触及2011年9月以来最高1,791英镑。

ICE-3月可可期货 收跌11美元，或0.4%，收报每吨2,808美元。

3月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.55美分，或0.5%，报每磅1.1585美元，盘中触及10月16日以来最高1.1750美元。阿拉比卡咖啡期货是汤森路透/Core Commodity CRB指数 中涨幅第二大的商品，仅次于天然气。

Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 小跌1美元，收报每吨1,705美元。

ICE-3月原糖期货 收跌0.22美分，或1.3%，报每磅16.23美分。

Liffe-3月白糖期货 回落4.80美元，或1.1%，收报每吨441.70美元。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)