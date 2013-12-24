纽约期市：伦敦可可期货触及逾两年高位，因预计需求强劲及供应短缺

路透纽约/伦敦12月24日 - 英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货周二触及逾两年高位，洲际交易所(ICE)可可期货也上涨，因预期需求强劲且供应短缺，促使两个市场的可可期货今年均大涨。

ICE原糖期货连跌第二日，上周触及逾三年低点后出现的技术性反弹终结。咖啡期货下滑。

市场交投清淡，在圣诞节前提前收盘。Liffe市场周三和周四都将休市，周五重开。

ICE市场则在周四1300GMT恢复交易。

Liffe-5月可可期货 攀升至逾两年高位1,800美元，这也是该合约高位，收盘升17英镑，或约1%，报1,798英镑。 今年该合约势将劲升25%。

ICE-3月可可期货 收高12美元，或0.4%，收报每吨2,820美元，徘徊在本月稍早触及的逾两年高位2,840美元附近。

今年迄今，ICE可可期货大涨26%，势将成为指标汤森路透/CRB指数19个成分商品中表现第二好的商品。

ICE-3月原糖期货 收跌0.02美分，或0.1%，报每磅16.31美分。

Liffe-3月白糖期货 升1.70美元，或0.4%，收报每吨443.40美元，今年可能下挫15%。

Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 跌14美元或0.8%，收报每吨1,691美元，今年可能下滑12%。

3月阿拉比卡咖啡期货 收低1.1美分，或0.9%，报每磅1.1475美元。(完)

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