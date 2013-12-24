纽约期市：伦敦可可期货触及逾两年高位，因预计需求强劲及供应短缺

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透纽约/伦敦12月24日 - 英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货周二触及逾两年高位，洲际交易所(ICE)可可期货也上涨，因预期需求强劲且供应短缺，促使两个市场的可可期货今年均大涨。
ICE原糖期货连跌第二日，上周触及逾三年低点后出现的技术性反弹终结。咖啡期货下滑。
市场交投清淡，在圣诞节前提前收盘。Liffe市场周三和周四都将休市，周五重开。
ICE市场则在周四1300GMT恢复交易。
Liffe-5月可可期货 攀升至逾两年高位1,800美元，这也是该合约高位，收盘升17英镑，或约1%，报1,798英镑。 今年该合约势将劲升25%。
ICE-3月可可期货 收高12美元，或0.4%，收报每吨2,820美元，徘徊在本月稍早触及的逾两年高位2,840美元附近。
今年迄今，ICE可可期货大涨26%，势将成为指标汤森路透/CRB指数19个成分商品中表现第二好的商品。
ICE-3月原糖期货 收跌0.02美分，或0.1%，报每磅16.31美分。
Liffe-3月白糖期货 升1.70美元，或0.4%，收报每吨443.40美元，今年可能下挫15%。
Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 跌14美元或0.8%，收报每吨1,691美元，今年可能下滑12%。
3月阿拉比卡咖啡期货 收低1.1美分，或0.9%，报每磅1.1475美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。