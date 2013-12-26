纽约期市：ICE可可期货走低，因投资者在年底前锁定获利

路透纽约12月26日 - 洲际交易所(ICE )可可期价周四在清淡交投中走低，因投资者在大牛年即将结束前锁定获利，今年此间市场有望录得24%的涨幅。
ICE阿拉比卡咖啡期货上扬，受助于空头回补，原糖期货走高，同样是因市场徘徊在技术性超卖区间之上，促使投机客继续回补空头头寸。
今天是圣诞节后的第一天，ICE市场交投清淡。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)的白糖、罗布斯塔咖啡以及可可期货市场因假休市，周五恢复交易。
ICE-3月可可期货 收跌37美元，或1.3%，报每吨2,783美元，录得现货月合约两周半最大单日涨幅。
ICE可可期货年内迄今累积攀升24%，有望录得2008年以来最大年度涨幅。
ICE-3月阿拉比卡咖啡 收涨0.7美分，或0.6%，报每磅1.1545美元，从1.16美元技术阻力位之上的日高回落。
该合约 今年可能收跌20%，为连续第三年下跌。
ICE-3月原糖合约 收涨0.08美分，或0.5%，报每磅16.29美分。
该合约 今年可能收跌近17%，连续第三年走低。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)