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货币新闻 | 2013年 12月 27日 星期五 04:01 BJT

纽约期市：ICE可可期货走低，因投资者在年底前锁定获利

路透纽约12月26日 - 洲际交易所(ICE )可可期价周四在清淡交投中走低，因投资者在大牛年即将结束前锁定获利，今年此间市场有望录得24%的涨幅。

ICE阿拉比卡咖啡期货上扬，受助于空头回补，原糖期货走高，同样是因市场徘徊在技术性超卖区间之上，促使投机客继续回补空头头寸。

今天是圣诞节后的第一天，ICE市场交投清淡。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)的白糖、罗布斯塔咖啡以及可可期货市场因假休市，周五恢复交易。

ICE-3月可可期货 收跌37美元，或1.3%，报每吨2,783美元，录得现货月合约两周半最大单日涨幅。

ICE可可期货年内迄今累积攀升24%，有望录得2008年以来最大年度涨幅。

ICE-3月阿拉比卡咖啡 收涨0.7美分，或0.6%，报每磅1.1545美元，从1.16美元技术阻力位之上的日高回落。

该合约 今年可能收跌20%，为连续第三年下跌。

ICE-3月原糖合约 收涨0.08美分，或0.5%，报每磅16.29美分。

该合约 今年可能收跌近17%，连续第三年走低。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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