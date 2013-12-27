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货币新闻 | 2013年 12月 28日 星期六 04:14 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡触及三个月高位，原糖期货攀升

路透纽约/伦敦12月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五升至三个月高位，因投资者在年底前回补空头头寸，后缩减涨幅。原糖期货在技术性买盘的带动下上扬，但这两个市场今年仍可能录得较大的跌幅。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货录得七周来最大单日跌幅，在周四ICE可可市场受获利回吐卖盘打压走低后补跌。

全球金融市场上扬，因投资者信心增强。

汤森路透/Core Commodity CRB指数上扬，因19种成分商品中有12中收高。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 盘中跳升至1.1840美元，后缩减涨幅，收盘上扬0.09美分，或0.8%，报每磅1.1635美元。该合约可能连续第三年收低。

Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 上扬23美元，或1.4%，收报每吨1,714美元，受助于库存减少。该合约今年可能收跌11%。

ICE-3月原糖期货 收涨0.14美分，或0.9%，报每磅16.43美分。该合约今年可能收跌16%，连跌第三年。

Liffe-3月白糖期货 上涨3.60美元，或0.8%，收报每吨447.00美元。白糖期货今年可能录得15%的跌幅，连跌第三年。

Liffe-5月可可期货 下跌43英镑，或2.4%，收报吨1,755英镑。

ICE-3月可可期货 尾盘下挫逾1%，后扭转跌势，收盘微升2美元，或0.07%，报每吨2,785美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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