纽约期市：阿拉比卡咖啡触及三个月高位，原糖期货攀升

全球能源：卡塔尔重启全球最大气田开发，取消已执行12年的禁令
路透多哈/千叶4月4日 - 全球最大液化天然气(LNG)开发商--卡塔尔石油公司的执行长Saad al-Kaabi周一称，卡塔尔已取消之前自行施加的针对开发全球最大天然气田的禁令，因预期竞争将加剧。
路透纽约/伦敦12月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五升至三个月高位，因投资者在年底前回补空头头寸，后缩减涨幅。原糖期货在技术性买盘的带动下上扬，但这两个市场今年仍可能录得较大的跌幅。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货录得七周来最大单日跌幅，在周四ICE可可市场受获利回吐卖盘打压走低后补跌。
全球金融市场上扬，因投资者信心增强。
汤森路透/Core Commodity CRB指数上扬，因19种成分商品中有12中收高。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 盘中跳升至1.1840美元，后缩减涨幅，收盘上扬0.09美分，或0.8%，报每磅1.1635美元。该合约可能连续第三年收低。
Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 上扬23美元，或1.4%，收报每吨1,714美元，受助于库存减少。该合约今年可能收跌11%。
ICE-3月原糖期货 收涨0.14美分，或0.9%，报每磅16.43美分。该合约今年可能收跌16%，连跌第三年。
Liffe-3月白糖期货 上涨3.60美元，或0.8%，收报每吨447.00美元。白糖期货今年可能录得15%的跌幅，连跌第三年。
Liffe-5月可可期货 下跌43英镑，或2.4%，收报吨1,755英镑。
ICE-3月可可期货 尾盘下挫逾1%，后扭转跌势，收盘微升2美元，或0.07%，报每吨2,785美元。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透多哈/千叶4月4日 - 全球最大液化天然气(LNG)开发商--卡塔尔石油公司的执行长Saad al-Kaabi周一称，卡塔尔已取消之前自行施加的针对开发全球最大天然气田的禁令，因预期竞争将加剧。
路透首尔4月4日 - 韩国韩元 周二盘中小幅走软，在美中本周峰会前避险情绪弥漫，且俄罗斯圣彼得堡地铁发生的爆炸事件也打压市场信心。 现代汽车 股价下跌2.6%，起亚汽车 跌近1%，此前消息称，现代汽车和起亚汽车削减在中国的生产，因外交关系紧张以及当地品牌的竞争。 市场人士的焦点仍放在美国总统特朗普和中国国家主席习近平本周稍后的会晤。若提及对朝鲜(北韩)的战略，可能对韩国市场有影响。 0319GMT，韩元兑美元 报1,117.8，较周一收盘价1,115.3下跌0.2%。 “韩国市场需要从特朗普和习近平会晤中弄清楚的是，他们是否针对朝鲜导弹问题提出任何切实行动，”新韩银行外汇分析师Paik Seokhyun表示。 Paik称，暗示对朝鲜采取强硬政策的任何言论都有可能引发地缘政治紧张，并打压韩元走贬。 特朗普周日坚持有可能利用贸易作为确保中国在朝鲜问题上合作的砝码，并暗示如有必要，华府可能单独应对朝鲜的
路透华盛顿4月3日 - 美国民主党人周一获得了足够的支持来阻挠参议院就特朗普提名的最高法院大法官Neil Gorsuch进行提名确认投票，但共和党人威胁称将改变参议院规则，以确保Gorsuch获得这一终身职位。