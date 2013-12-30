纽约期市：ICE可可跌至六周低位，因可可到港量大和触及止损卖单

路透纽约/伦敦12月30日 - 纽约和伦敦可可期货周一遭到抛售，因投资人在年底对今年的巨大涨幅获利了结，且全球最大可可种植国科特迪瓦(象牙海岸)可可到港量大，降低投资人对全球供应不足的担忧。

洲际交易所(ICE)原糖和阿拉比卡咖啡期货下跌，势将录得深度年度跌幅，受累于供应充裕。

ICE软农业商品期货和期权和英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)周三将因新年假期休市。

止损单令交投最活跃的3月可可期货 下跌逾3%，至六周低位每吨2,692美元，之后收低73美元或2.6%，报2,712美元。

Liffe-5月可可期货 下跌42英镑，或2.4%，收报吨1,713英镑。

ICE-3月原糖期货 在早盘上涨，尾盘收低0.05美分，或0.3%，报每磅16.38美分。

Liffe-3月白糖期货 跌1美元，或0.2%，收报每吨446.00美元，势将在本年下跌15%。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 下跌1.65美分，或1.4%，收报每磅1.1470美元，在回补空头的涨势失去动能后，价格由升转跌。

Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 下跌20美元，或1.2%，收报每吨1,694美元，因全球最大罗布斯塔咖啡种植国越南出口开始提速，且预料出口将继续上升，使该合约受压。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)