纽约期市：伦敦可可从七周低位反弹，ICE阿拉比卡咖啡急升

路透纽约/伦敦1月3日 - 伦敦可可期货周五跳涨逾2%，开盘时因全球最大可可种植国科特迪瓦(象牙海岸)可可到港量庞大令价格跌至七周低位，而洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡上升约5%，因投资人回补空头。

ICE可可在周五上涨。伦敦罗布斯塔咖啡早盘跌至五周低位，但之后和阿拉比卡咖啡一起上升，尾盘收高。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月可可期货 收高39英镑，或2.3%，收报每吨1,717英镑，稍早触及七周低位1,674英镑。

“下跌过度。出现超卖，”一伦敦经纪说，他解释伦敦可可合约修正，令价格攀升。

科特迪瓦可可到港规模仍然庞大，继续令交易员意外，尽管许多人仍然预计未来几周可可到港量将骤降，因为2013年年中天气较平常乾燥。

ICE-3月可可期货 上升63美元或2.4%，至每吨2,699美元，盘中一度急升3.3%，至2,723美元日内高位，之后缩减涨幅。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 急涨4.95美分，或4.4%，收报每磅1.1635美元。Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 涨30美元，或1.9%，收报每吨1,644美元，此前跌至五周低位1,592美元。

ICE-3月原糖期货 收低0.21美分，或1.3%，报每磅16.08美分。Liffe-3月白糖期货 跌5美元，或1.1%，收报每吨440.40美元。(完)

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