纽约期市：伦敦可可从七周低位反弹，ICE阿拉比卡咖啡急升

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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路透纽约/伦敦1月3日 - 伦敦可可期货周五跳涨逾2%，开盘时因全球最大可可种植国科特迪瓦(象牙海岸)可可到港量庞大令价格跌至七周低位，而洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡上升约5%，因投资人回补空头。
ICE可可在周五上涨。伦敦罗布斯塔咖啡早盘跌至五周低位，但之后和阿拉比卡咖啡一起上升，尾盘收高。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月可可期货 收高39英镑，或2.3%，收报每吨1,717英镑，稍早触及七周低位1,674英镑。
“下跌过度。出现超卖，”一伦敦经纪说，他解释伦敦可可合约修正，令价格攀升。
科特迪瓦可可到港规模仍然庞大，继续令交易员意外，尽管许多人仍然预计未来几周可可到港量将骤降，因为2013年年中天气较平常乾燥。
ICE-3月可可期货 上升63美元或2.4%，至每吨2,699美元，盘中一度急升3.3%，至2,723美元日内高位，之后缩减涨幅。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 急涨4.95美分，或4.4%，收报每磅1.1635美元。Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 涨30美元，或1.9%，收报每吨1,644美元，此前跌至五周低位1,592美元。
ICE-3月原糖期货 收低0.21美分，或1.3%，报每磅16.08美分。Liffe-3月白糖期货 跌5美元，或1.1%，收报每吨440.40美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)