纽约期市：咖啡急升，可可期货下跌

路透纽约/伦敦1月6日 - 咖啡期货周一守在长期技术位上方，引发技术性买盘，而可可下跌，全球最大可可种植国科特迪瓦(象牙海岸)的可可到港量仍高于往常，不过这一情况已开始缓和。

原糖在震荡交投中持稳，由于供应充裕，交易员焦点放在被推迟至周一稍晚公布的交易商持仓报告上。

洲际交易所(ICE)-3月阿拉比卡咖啡期货 急涨4.65美分，或4%，收报每磅1.21美元，为8月15日以来现货月合约的最高收位。指数基金年初的平衡仓位操作推动此轮涨势。

该合约自周五升穿100日移动均线切入位1.1521美元后，周一守在该水准的上方。交易员预测，若升穿1.1850美元，将引发更多买盘。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月罗布斯塔咖啡期货 涨61美元，或3.7%，收报每吨1,705美元，受助于基金买盘，进一步远离周五触及的五周低位1,592美元。该合约也升至100日移动均线切入位1,665美元以上。

Liffe-5月可可期货 收低19英镑，或1.1%，收报每吨1,698英镑。ICE-3月可可期货 收低32美元，或1.2%，至每吨2,667美元。

ICE-3月原糖期货 收平在每磅16.08美分。Liffe-3月白糖期货 小跌0.10美元，或0.02%，收报每吨440.50美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 郑茵)