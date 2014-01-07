纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡从五个月高位回落，因获利了结

离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
路透纽约/伦敦1月7日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二放量下跌，稍早升至五个月高位，促使投资人获利了结、生产者卖出，而伦敦罗布斯塔咖啡收高。
洲际交易所(ICE)-3月阿拉比卡咖啡期货 收低3.75美分，或3.1%，收报每磅1.1725美元，稍早触及8月15日来最高的1.2260美元。路透初步数据显示，成交量超过36,900口，较250日均值多逾65%。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月罗布斯塔咖啡期货 涨10美元，或0.6%，收报每吨1,715美元，因最大种植国越南的农户仍然不愿意卖出。
Liffe-5月可可期货 收高6英镑，或0.4%，收报每吨1,704英镑。ICE-3月可可期货 收涨8美元，或0.3%，至每吨2,675美元。
ICE-3月原糖期货 下跌0.02美分，或0.01%，报每磅16.06美分，因作物产量前景良好，加上需求缓慢，令价格受压。Liffe-3月白糖期货 下跌1美元，或0.2%，收报每吨439.50美元。(完)
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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
台湾将于下周一公布4月出口数据，料显示连续第七个月增长，而且尽管动能可能放缓，但应该会预示经济复苏仍在继续。(完) (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 张若琪/王颖)