纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡从五个月高位回落，因获利了结

路透纽约/伦敦1月7日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周二放量下跌，稍早升至五个月高位，促使投资人获利了结、生产者卖出，而伦敦罗布斯塔咖啡收高。

洲际交易所(ICE)-3月阿拉比卡咖啡期货 收低3.75美分，或3.1%，收报每磅1.1725美元，稍早触及8月15日来最高的1.2260美元。路透初步数据显示，成交量超过36,900口，较250日均值多逾65%。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月罗布斯塔咖啡期货 涨10美元，或0.6%，收报每吨1,715美元，因最大种植国越南的农户仍然不愿意卖出。

Liffe-5月可可期货 收高6英镑，或0.4%，收报每吨1,704英镑。ICE-3月可可期货 收涨8美元，或0.3%，至每吨2,675美元。

ICE-3月原糖期货 下跌0.02美分，或0.01%，报每磅16.06美分，因作物产量前景良好，加上需求缓慢，令价格受压。Liffe-3月白糖期货 下跌1美元，或0.2%，收报每吨439.50美元。(完)

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