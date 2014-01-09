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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 04:08 BJT

纽约期市：ICE原糖跌至三年半低位，阿拉比卡咖啡下滑

路透纽约/伦敦1月9日 - 洲际交易所(ICE)原糖周四下跌至三年半低位，录得9月来最大两日跌幅，延续长期下跌的趋势，因技术性卖盘，汇率压力和供应过剩。

ICE-3月原糖期货 下跌0.26美分，或1.7%，报每磅15.48美分，盘中该合约触及三年半低位15.41美分，周三急挫2%。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月白糖期货 下跌6.70美元，或1.5%，收报每吨425.60美元

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.55美分，或1.3%，收报每磅1.1935美元，延续本周的震荡走势。

Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 上涨15美元，或0.9%，收报每吨1,727美元。

ICE-3月可可期货 收跌16美元，或0.6%，至每吨2,684美元。Liffe-5月可可期货 收低8英镑，或0.5%，收报每吨1,708英镑。(完)

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(编译 利棣儿; 审校 母红)
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