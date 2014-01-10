纽约期市：ICE原糖徘徊在三年半低位上方，咖啡由跌转升

欧洲股市：收低，因欧洲央行按兵不动及银行股下滑
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
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路透纽约/伦敦1月10日 - 洲际交易所(ICE)原糖周五上涨，市场在温和交投中稍作喘息，此前两日累计下跌约4%，受累于库存充足和技术卖压。
ICE阿拉比卡咖啡期货上涨，盘中在区间内交投，巴西咖啡产量预估区间宽阔使阿拉比卡咖啡期货一周走势震荡。ICE和LIFFE可可期货均走强。
ICE-3月原糖期货 上升0.09美分，或0.6%，报每磅15.57美分，略高于上日触及三年半低位15.41美分。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月白糖期货 收涨0.80美元，或0.2%，收报每吨426.40美元，稍早触及合约低位422.70美元，之后由跌转升。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 上升1.35美分，或1.1%，收报每磅1.2065美元。Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 上涨12美元，或0.7%，收报每吨1,739美元。
Liffe-5月可可期货 收升16英镑，或0.9%，收报每吨1,724英镑.ICE-3月可可期货 收涨28美元，或1%，至每吨2,712美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编