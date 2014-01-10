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货币新闻 | 2014年 1月 11日 星期六 03:51 BJT

纽约期市：ICE原糖徘徊在三年半低位上方，咖啡由跌转升

(重发以加入新代码)

路透纽约/伦敦1月10日 - 洲际交易所(ICE)原糖周五上涨，市场在温和交投中稍作喘息，此前两日累计下跌约4%，受累于库存充足和技术卖压。

ICE阿拉比卡咖啡期货上涨，盘中在区间内交投，巴西咖啡产量预估区间宽阔使阿拉比卡咖啡期货一周走势震荡。ICE和LIFFE可可期货均走强。

ICE-3月原糖期货 上升0.09美分，或0.6%，报每磅15.57美分，略高于上日触及三年半低位15.41美分。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月白糖期货 收涨0.80美元，或0.2%，收报每吨426.40美元，稍早触及合约低位422.70美元，之后由跌转升。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 上升1.35美分，或1.1%，收报每磅1.2065美元。Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 上涨12美元，或0.7%，收报每吨1,739美元。

Liffe-5月可可期货 收升16英镑，或0.9%，收报每吨1,724英镑.ICE-3月可可期货 收涨28美元，或1%，至每吨2,712美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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