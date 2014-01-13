纽约期市：ICE原糖因技术买盘上涨，伦敦可可攀升

标题新闻：美国第四季雇佣成本指数确定为按季上升0.5%，薪资确定为成长0.5%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)原糖周一上涨，此前下跌至技术和心理支撑水平，且本交易日大部份时间徘徊在上周因忧虑全球供应过剩而触及的三年半低位附近。
伦敦可可期货上升，交易商静待本周的加工报告，许多市场人士预期报告将显示需求增长。
阿拉比卡咖啡下跌，延续业内人士对巴西产量预期参差不齐带来的震荡走势。
洲际交易所(ICE)-3月原糖期货 升0.03美分，或0.2%，报每磅15.60美分，尾盘上涨，因该合约在大约15.50美分附近寻获技术和心理支撑。
该合约日低为15.44美分，距离上周触及的三年半低位15.41美分不远，因预期连续第四年供应过剩。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月白糖期货 涨1.10美元，或0.3%，收报每吨427.50美元。
Liffe-5月可可期货 上涨9英镑，或0.5%，收报每吨1,733英镑。ICE-3月可可期货 收平在每吨2,712美元。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.8美分，或0.7%，收报每磅1.1985美元。Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 收平在报每吨1,739美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f