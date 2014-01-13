纽约期市：ICE原糖因技术买盘上涨，伦敦可可攀升

路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)原糖周一上涨，此前下跌至技术和心理支撑水平，且本交易日大部份时间徘徊在上周因忧虑全球供应过剩而触及的三年半低位附近。

伦敦可可期货上升，交易商静待本周的加工报告，许多市场人士预期报告将显示需求增长。

阿拉比卡咖啡下跌，延续业内人士对巴西产量预期参差不齐带来的震荡走势。

洲际交易所(ICE)-3月原糖期货 升0.03美分，或0.2%，报每磅15.60美分，尾盘上涨，因该合约在大约15.50美分附近寻获技术和心理支撑。

该合约日低为15.44美分，距离上周触及的三年半低位15.41美分不远，因预期连续第四年供应过剩。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月白糖期货 涨1.10美元，或0.3%，收报每吨427.50美元。

Liffe-5月可可期货 上涨9英镑，或0.5%，收报每吨1,733英镑。ICE-3月可可期货 收平在每吨2,712美元。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.8美分，或0.7%，收报每磅1.1985美元。Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 收平在报每吨1,739美元。(完)

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