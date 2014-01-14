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货币新闻 | 2014年 1月 15日 星期三 04:29 BJT

纽约期市：ICE原糖徘徊在三年半低位，可可攀升

路透纽约/伦敦1月14日 - 洲际交易所(ICE)原糖周二下滑，跌向三年半低位，因最大的蔗糖种植国巴西收成前景良好，加之全球库存巨大，而可可市场上升，市场预期可可加工数据将上升。

洲际交易所(ICE)-3月原糖期货 跌0.11美分，或0.7%，报每磅15.49美分，接近上周触及的三年半低位15.41美分。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月白糖期货 跌3.50美元，或0.8%，收报每吨424.00美元。

Liffe-5月可可期货 上涨15英镑，或0.9%，收报每吨1,748英镑。ICE-3月可可期货 收高40美元，或1.5%，报每吨2,752美元。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.65美分，或0.5%，收报每磅1.1920美元。Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 收低11美元，或0.6%，报每吨1,728美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　母红)
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