纽约期市：ICE原糖徘徊在三年半低位，可可攀升

欧洲股市：触及20个月高位，投资人重新关注业绩和购并等基本面消息
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透纽约/伦敦1月14日 - 洲际交易所(ICE)原糖周二下滑，跌向三年半低位，因最大的蔗糖种植国巴西收成前景良好，加之全球库存巨大，而可可市场上升，市场预期可可加工数据将上升。
洲际交易所(ICE)-3月原糖期货 跌0.11美分，或0.7%，报每磅15.49美分，接近上周触及的三年半低位15.41美分。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月白糖期货 跌3.50美元，或0.8%，收报每吨424.00美元。
Liffe-5月可可期货 上涨15英镑，或0.9%，收报每吨1,748英镑。ICE-3月可可期货 收高40美元，或1.5%，报每吨2,752美元。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.65美分，或0.5%，收报每磅1.1920美元。Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 收低11美元，或0.6%，报每吨1,728美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。