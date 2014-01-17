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货币新闻 | 2014年 1月 18日 星期六 04:29 BJT

纽约期市：可可下挫2.3%，因北美可可加工量增幅小于预期

路透纽约/伦敦1月17日 - 伦敦可可价格周五下挫逾2%，因反映需求的北美可可加工量增幅小于预期，市场对此作反应，而洲际交易所(ICE)可可期货也下跌。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月可可期货 大跌41英镑，或2.3%，收报每吨1,717英镑，此前一度下挫3%，至1,705英镑，因北美可可加工量在第四季上升4.4%，小于交易商预期的5-8%增幅。

ICE-3月可可期货 收挫53美元，或1.9%，报每吨2,700美元。

ICE-3月原糖期货 跌0.23美分，或1.5%，收报每磅15.22美分。LIFFE-3月白糖期货 下跌6.20美元，或1.5%，收报每吨412.30美元。

Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 收低25美元，或1.4%，报每吨1,710美元。ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 下跌1.20美分，或1%，收报每磅1.1715美元。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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