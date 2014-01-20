伦敦期市：可可期货收高，受亚洲研磨量增加支撑

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透伦敦1月20日 - 伦敦可可价格周一收高，受亚洲研磨量增加提振，而白糖和罗布斯塔咖啡期货也小涨。
周一为美国马丁路德金纪念日，洲际交易所(ICE)休市一天。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月可可期货 升9英镑，或0.5%，收报每吨1,726英镑。
亚洲可可协会(CAA)周一公布，去年第四季亚洲可可研磨量增加近10%，至170,684吨，2012年同期为155,237吨。
LIFFE-3月白糖期货 升1美元，或0.3%，收报每吨413.30美元。
Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 收高10美元，报每吨1,720美元。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透新加坡4月19日 - 现货金可能再度测试在每盎司1,282美元的支撑位，跌破则会进一步向下道支撑位1,265美元滑落。