版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 21日 星期二 03:06 BJT

伦敦期市：可可期货收高，受亚洲研磨量增加支撑

路透伦敦1月20日 - 伦敦可可价格周一收高，受亚洲研磨量增加提振，而白糖和罗布斯塔咖啡期货也小涨。

周一为美国马丁路德金纪念日，洲际交易所(ICE)休市一天。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月可可期货 升9英镑，或0.5%，收报每吨1,726英镑。

亚洲可可协会(CAA)周一公布，去年第四季亚洲可可研磨量增加近10%，至170,684吨，2012年同期为155,237吨。

LIFFE-3月白糖期货 升1美元，或0.3%，收报每吨413.30美元。

Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 收高10美元，报每吨1,720美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐