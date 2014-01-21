纽约期市：白糖跌至近五年低位，咖啡下滑

路透纽约/伦敦1月21日 - 伦敦白糖期货周二触及约五年最低，进一步深陷超卖区域，因在3月合约到期前，投资人结清头寸。咖啡期货下跌，因预期全球最大的咖啡种植国巴西将降雨。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月白糖期货 下跌4.60美元，或1.1%，收报每吨408.70美元。近月合约稍早跌至2009年4月来最低的408.00美元，因供应过剩持续向市场施压。

ICE-3月原糖期货 持平在每磅15.22美分，交投震荡。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 下跌0.95美分，或0.8%，收报每磅1.1620美元，因交易员关注受干燥天气影响的巴西咖啡种植区，未来几周该地区将迎来降雨。Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 收低18美元，或1.1%，报每吨1,702美元。

ICE-3月可可期货 收挫21美元，或0.8%，报每吨2,679美元。 LIFFE-5月可可期货 大跌21英镑，或1.2%，收报每吨1,705英镑。(完)

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