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亚洲 | 2014年 1月 23日 星期四 04:02 BJT

纽约期市：期糖触及数年低位，阿拉比卡咖啡下挫

路透纽约1月22日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三跌至15美分之下，为2010年6月以来首见，伦敦白糖期货下滑至近五年低点，此前一份预测显示全球最大蔗糖出产国巴西蔗糖产量将创纪录高位，这巩固了对全球供应过剩的忧虑。

ICE-3月原糖期货 跌0.19美分，或1.3%，收报每磅15.03美分，盘中触及三年半低位14.97美元。

巴西Safras & Mercado预计，当前季的蔗糖产量将达到6亿吨，高于10月时预估的5.75亿吨，且预期2014/15年蔗糖产量将上升至6.18亿吨。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月白糖期货 下跌4.20美元，或1%，收报每吨404.50美元，在日内稍早一度触及403.50美元的合约低位，此为近月合约自2009年4月来最低。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 下跌1.35美分，或1.2%，收报每磅1.1485美元。Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 收低16美元，或0.9%，报每吨1,686美元。

ICE-3月可可期货 收升18美元，或0.7%，报每吨2,697美元。LIFFE-5月可可期货 收盘持平在每吨1,705英镑。(完)

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