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债券 | 2014年 1月 24日 星期五 04:19 BJT

纽约期市：ICE可可急升，因行业初步数据引发供应不足忧虑

路透纽约/伦敦1月23日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四攀升至四周高位，录得2012年9月来最大单日涨幅，因行业初步数据重燃供应忧虑，且止损买单燃点涨势。

ICE-3月可可期货 急升至四周高位2,799美元，成交放量，收高94美元或3.5%，报每吨2,791美元，录得近月合约一年半来最大单日涨幅。

消息称，国际可可组织收集的初步数据显示，全球可可库存减少大约30吨，显示全球供应短缺情况较交易商预期的严重。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月可可期货 收高57英镑，或3.3%，收报每吨1,762英镑，触及四周高位1,763英镑。

ICE-3月原糖期货 涨0.01美分，或0.07%，收报每磅15.04美分。LIFFE-3月白糖期货 跌0.8美元，或0.2%，收报每吨405.30美元。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 涨0.35美分，或0.3%，收报每磅1.152美元。Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 收涨24美元，或1.4%，报每吨1,710美元。(完)

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