纽约期市：ICE可可急升，因行业初步数据引发供应不足忧虑

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月24日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *甘肃 4/18 5 3.57% 40 1.52 +39 7 3.77% 50 1.25 +48 青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32
路透纽约/伦敦1月23日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四攀升至四周高位，录得2012年9月来最大单日涨幅，因行业初步数据重燃供应忧虑，且止损买单燃点涨势。
ICE-3月可可期货 急升至四周高位2,799美元，成交放量，收高94美元或3.5%，报每吨2,791美元，录得近月合约一年半来最大单日涨幅。
消息称，国际可可组织收集的初步数据显示，全球可可库存减少大约30吨，显示全球供应短缺情况较交易商预期的严重。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月可可期货 收高57英镑，或3.3%，收报每吨1,762英镑，触及四周高位1,763英镑。
ICE-3月原糖期货 涨0.01美分，或0.07%，收报每磅15.04美分。LIFFE-3月白糖期货 跌0.8美元，或0.2%，收报每吨405.30美元。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 涨0.35美分，或0.3%，收报每磅1.152美元。Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 收涨24美元，或1.4%，报每吨1,710美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *甘肃 4/18 5 3.57% 40 1.52 +39 7 3.77% 50 1.25 +48 青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 4,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/25 7 2.45% 400 2017/4/26 7 2.45% 400
下为中国即将或正在招标发行的地方债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------- *贵州 80 3年 *3.56% 专项地方债 4/24 120 7年 *3.89% --------------------------------------------------------------------- 注:*代表新增(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次**** 发行日程 《中国国债发行日程表》《中国地方债发行日程表》 《中国金融债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 已发行