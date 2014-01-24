纽约期市：期糖从数年低点攀升，可可涨至一个月高位

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
路透纽约/伦敦1月24日 - 原糖和白糖期货周五上涨，之前接近数年低，市场在支撑位上方不远进行盘整。可可在周四大跌后攀升至一个月高位，之后缩减涨幅。
洲际交易所(ICE)-3月原糖期货 涨0.07美分，或0.5%，收报每磅15.11美分，该合约在15美分寻获支撑。周三3月原糖触及2010年6月来最低的14.97美分。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月白糖期货 收高1.70美元，或0.4%，收报每吨407.00美元，高于周三触及的五年低位403.40美分。
LIFFE-5月可可期货 收高3英镑，或0.2%，收报每吨1,765英镑，此前触及一个月高位1,772英镑。ICE-3月可可 收涨1美元，或0.04%，报每吨2,792美元，此前触及2,813美元，此为一个月高点。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 跌0.80美分，或0.7%，收报每磅1.1440美元。Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 收低2美元，或0.1%，报每吨1,708美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”