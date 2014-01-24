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货币新闻 | 2014年 1月 25日 星期六 03:44 BJT

纽约期市：期糖从数年低点攀升，可可涨至一个月高位

路透纽约/伦敦1月24日 - 原糖和白糖期货周五上涨，之前接近数年低，市场在支撑位上方不远进行盘整。可可在周四大跌后攀升至一个月高位，之后缩减涨幅。

洲际交易所(ICE)-3月原糖期货 涨0.07美分，或0.5%，收报每磅15.11美分，该合约在15美分寻获支撑。周三3月原糖触及2010年6月来最低的14.97美分。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月白糖期货 收高1.70美元，或0.4%，收报每吨407.00美元，高于周三触及的五年低位403.40美分。

LIFFE-5月可可期货 收高3英镑，或0.2%，收报每吨1,765英镑，此前触及一个月高位1,772英镑。ICE-3月可可 收涨1美元，或0.04%，报每吨2,792美元，此前触及2,813美元，此为一个月高点。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 跌0.80美分，或0.7%，收报每磅1.1440美元。Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 收低2美元，或0.1%，报每吨1,708美元。(完)

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