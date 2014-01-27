纽约期市：ICE可可升至两年半高位，原糖期货重挫

路透纽约/伦敦1月27日 - 纽约和伦敦可可期货周一急升至两年半高位，受助于利多技术因素，因此前一行业初步数据显示全球可可供应缺口或较预期严重，重燃对供应短缺的忧虑。

洲际交易所(ICE)-3月可可 盘中急涨至两年半高位2,904美元，收涨97美元，或3.5%，报每吨2,889美元，因利多技术信号在整个交易日带动多轮买入。

全球可可组织(ICCO)收集的数据显示，全球可可库存减少，可能造成全球供不应求的局面较预期严重。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月可可期货 收高53英镑，或3%，收报每吨1,818英镑，盘中触及1,821英镑的合约高位，为次月合约自2011年9月来最高。

ICE-3月原糖期货 跌0.31美分，或约2.1%，收报每磅14.80美分。LIFFE-3月白糖期货 收跌4.50美元，或1.1%，收报每吨402.50美元。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 在稍早上扬后回落，跌0.8美分，或0.7%，收报每磅1.136美元。Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 收高11美元，或0.6%，报每吨1,719美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 母红)