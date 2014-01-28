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货币新闻 | 2014年 1月 29日 星期三 04:03 BJT

纽约期市：可可触及两年半高位，原糖从三年半低位反弹

路透纽约/伦敦1月28日 - 可可期货周二触及两年半高位，成交放量，因需求强劲和技术前景利好。

伦敦和纽约期糖从数年低位反弹，因套利相关交易燃点投机者回补空头。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月可可期货 收高5英镑，或0.3%，收报每吨1,823英镑，盘中触及1,840英镑的高位，此为次月合约自2011年9月来最高。

洲际交易所(ICE)-3月可可 收涨16美元，或0.6%，报每吨2,905美元。近月合约触及两年半高位2,933美元，上日涨势令可可技术前景更强。

ICE-3月原糖期货 涨0.22美分，或1.5%，收报每磅15.02美分。LIFFE-3月白糖期货 收高6美元，或1.5%，收报每吨408.50美元。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收升0.8美分，或0.7%，收报每磅1.1465美元。Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 收高2美元，或0.1%，报每吨1,721美元。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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