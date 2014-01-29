纽约期市：ICE原糖徘徊在三年半低位，可可升至约两年半高位

路透纽约/伦敦1月29日 - 洲际交易所(ICE)原糖周三下跌，略高于上日触及的三年半低位，维持其长期下行趋势，因供应充裕，而可可接近两年半高位，此前受到技术性支撑反弹。
ICE-3月原糖期货 跌0.28美分，或1.9%，收报每磅14.74美分。英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月白糖期货 收跌5.40美元，或1.3%，收报每吨403.10美元。
ICE-3月可可 涨13美元，或0.4%，收报每吨2,918美元。LIFFE-5月可可期货 收高8英镑，或0.4%，收报每吨1,831英镑。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收升2.45美分，或2.3%，收报每磅1.1710美元。Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 涨23美元，或1.3%，报每吨1,744美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)