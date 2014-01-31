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货币新闻 | 2014年 2月 1日 星期六 03:17 BJT

纽约期市：原糖劲升3.7%，阿拉比卡咖啡因天气忧虑涨至六个月高位

路透纽约/伦敦1月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖周五上涨，为四个月来最大单日升幅，因大量回补空头，而阿拉比卡咖啡急涨4.3%，至六个月高位，因巴西天气乾燥令人担忧。

ICE-3月原糖期货 大涨0.56美分，或3.7%，收报每磅15.55美分。英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月白糖期货 收升14.70美元，或3.6%，收报每吨424.00美元。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收升5.20美分，或4.3%，收报每磅1.2520美元，盘中触及六个月高位1.2595美元。Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 涨37美元，或2.1%，报每吨1,811美元，稍早触及8月21日来最高的1,827美元。

LIFFE-5月可可期货 收低8英镑，或0.4%，收报每吨1,831英镑。ICE-3月可可 收低1美元，或0.03%，收报每吨2,911美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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