纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡急升至八个半月高位，因巴西乾旱

路透纽约/伦敦2月3日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一急升至八个半月高位，单日涨幅为逾八年来最大，因全球最大阿拉比卡咖啡种植国巴西热浪引发投资人担忧将损害咖啡生长和产量降低。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 升10.75美分，或8.6%，收报每磅1.3595美元，盘中触及近月合约自2013年5月来最高的1.3640美元。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-次月罗布斯塔咖啡期货 涨60美元，或3.4%，报每吨1,839美元，一度触及8月来最高的1,856美元。

ICE-3月原糖期货 涨0.19美分，或1.2%，收报每磅15.74美分。Liffe-3月白糖期货 升2.70美元，或0.6%，收报每吨426.70美元。

ICE-3月可可 涨3美元，或0.1%，收报每吨2,914美元。LIFFE-5月可可期货 升21英镑，或1.1%，收报每吨1,852英镑。(完)

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