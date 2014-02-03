纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡急升至八个半月高位，因巴西乾旱

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透纽约/伦敦2月3日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一急升至八个半月高位，单日涨幅为逾八年来最大，因全球最大阿拉比卡咖啡种植国巴西热浪引发投资人担忧将损害咖啡生长和产量降低。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 升10.75美分，或8.6%，收报每磅1.3595美元，盘中触及近月合约自2013年5月来最高的1.3640美元。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-次月罗布斯塔咖啡期货 涨60美元，或3.4%，报每吨1,839美元，一度触及8月来最高的1,856美元。
ICE-3月原糖期货 涨0.19美分，或1.2%，收报每磅15.74美分。Liffe-3月白糖期货 升2.70美元，或0.6%，收报每吨426.70美元。
ICE-3月可可 涨3美元，或0.1%，收报每吨2,914美元。LIFFE-5月可可期货 升21英镑，或1.1%，收报每吨1,852英镑。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。