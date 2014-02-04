纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡从八个半月高位回落但收涨，期糖急升

标题新闻：因就业数据反弹维持美Q2成长约3%预期，料联储6月升息且升息预期转趋鹰派-摩根大通
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦2月4日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二从八个半月高位回落，成交放量，因生产商在近期价格急升后卖出，而原糖攀升，因担忧最大蔗糖出产国巴西和印度供应下降，推动大量回补空头。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 早盘触及1.3795美元的八个半月高位，收涨0.30美分，或0.2%，报每磅1.3625美元，连续第六日收高。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月罗布斯塔咖啡期货 收低38美元，或2.1%，报每吨1,801美元。
ICE-3月原糖期货 涨0.32美分，或2%，收报每磅16.06美分。Liffe-3月白糖期货 升8.50美元，或2%，收报每吨435.20美元。
ICE-3月可可 下跌37美元，或1.3%，收报每吨2,877美元。LIFFE-5月可可期货 下滑21英镑，或1.1%，收报每吨1,831英镑。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选