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货币新闻 | 2014年 2月 6日 星期四 03:36 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡跳升至九个月高位，因止损买单和巴西天气干燥

路透纽约/伦敦2月5日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三跳涨至九个月高位，创下2000年7月来最深的七日涨势，受助于技术信号，以及担忧巴西干燥可能减少咖啡产量。

ICE原糖期货也上涨，因巴西热浪提供支撑，且周二印度当局向原糖生产厂提供资助的决定第三度被推迟。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 盘中触及1.4370美元的九个月高位，之后缩减涨幅，收升6.85美分，或5%，报每磅1.4310美元。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月罗布斯塔咖啡期货 收涨47美元，或2.6%，报每吨1,848美元。

ICE-3月原糖期货 涨0.04美分，或0.2%，收报每磅16.10美分。Liffe-3月白糖期货 升64.4美元，或1%，收报每吨449.60美元。

ICE-3月可可期货 收高7美元，或0.2%，收报每吨2,884美元。LIFFE-5月可可期货 升7英镑，或0.4%，收报每吨1,838英镑。(完)

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