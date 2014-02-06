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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 04:34 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡跌至九个月高位下方，期糖下滑

路透纽约/伦敦2月6日 - 阿拉比卡咖啡期货周四下挫5%，盘中一度触及九个月高位，因基金在尾盘有大量获利了结卖盘，此前因忧虑巴西乾旱，带动阿拉比卡咖啡期货在八日连涨中累计攀升26%。

洲际交易所(ICE)-3月阿拉比卡咖啡期货 大跌7.35美分，或5.1%，报每磅1.3575美元，稍早升至九个月高位1.4415美元。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月罗布斯塔咖啡期货 收跌3美元，或0.2%，报每吨1,845美元。

ICE-3月原糖期货 跌0.25美分，或1.6%，收报每磅15.85美分。Liffe-3月白糖期货 收低4.80美元，或1.1%，收报每吨434.80美元。

ICE-3月可可期货 收高2美元，或0.07%，收报每吨2,886美元。LIFFE-5月可可期货 升2英镑，收报每吨1,840英镑。(完)

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(编译 利棣儿；审校 李军)
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