纽约期市：阿拉比卡咖啡持稳，盘中因忧虑巴西作物而上涨

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透纽约/伦敦2月7日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五大致收平盘，此前交投震荡，巴西乾旱引发投资人担忧该国的作物，为市场提供支撑，且技术性交易令市场压力加重。
ICE和英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货升至两年半高位，因预期科特迪瓦到货量大跌。ICE原糖期货大致持稳，缩减稍早跌幅。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收低0.05美分，或0.04%，报每磅1.3570美元，盘中交投在1.3205-1.4275美元宽至10美分区间内。
LIFFE-5月罗布斯塔咖啡期货 收跌78美元，或4.2%，报每吨1,767美元。
LIFFE-5月可可期货 升19英镑，或1%，报每吨1,859英镑。ICE-3月可可期货 收高36美元，或1.2%，收报每吨2,922美元。
ICE-3月原糖期货 收跌0.12美分，或0.8%，收报每磅15.73美分。Liffe-3月白糖期货 收低0.60美元，或0.1%，收报每吨435.40美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
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路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)