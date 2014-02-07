纽约期市：阿拉比卡咖啡持稳，盘中因忧虑巴西作物而上涨

路透纽约/伦敦2月7日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五大致收平盘，此前交投震荡，巴西乾旱引发投资人担忧该国的作物，为市场提供支撑，且技术性交易令市场压力加重。

ICE和英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货升至两年半高位，因预期科特迪瓦到货量大跌。ICE原糖期货大致持稳，缩减稍早跌幅。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收低0.05美分，或0.04%，报每磅1.3570美元，盘中交投在1.3205-1.4275美元宽至10美分区间内。

LIFFE-5月罗布斯塔咖啡期货 收跌78美元，或4.2%，报每吨1,767美元。

LIFFE-5月可可期货 升19英镑，或1%，报每吨1,859英镑。ICE-3月可可期货 收高36美元，或1.2%，收报每吨2,922美元。

ICE-3月原糖期货 收跌0.12美分，或0.8%，收报每磅15.73美分。Liffe-3月白糖期货 收低0.60美元，或0.1%，收报每吨435.40美元。(完)

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