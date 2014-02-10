纽约期市：ICE原糖下跌，因巴西预期将迎来急需的降雨

路透纽约/伦敦2月10日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一下跌，因印度预料将在本周公布提振出口的计划，且全球最大蔗糖种植国巴西预期将迎来作物急需的降雨。咖啡由跌转升，因短线交易商关注作物可能受到损害。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货在攀升至两年半高位后回落，ICE可可期货从上一交易日触及的数年高位回软。
ICE-3月原糖期货 收跌0.09美分，或0.6%，收报每磅15.64美分。LIFFE-3月白糖期货 收涨3.50美元，或0.8%，收报每吨438.90美元。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.50美分，或0.4%，报每磅1.3620美元，从盘中低位1.3290反弹。LIFFE-5月罗布斯塔咖啡期货 收高21美元，或1.2%，报每吨1,788美元。
LIFFE-5月可可期货 跌5英镑，或0.3%，报每吨1,854英镑。ICE-5月可可期货 收低11美元，或0.4%，收报每吨2,929美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)