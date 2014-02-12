纽约期市：ICE可可触及两年半高位，因忧虑厄尔尼诺现象或降低全球产量

路透纽约/伦敦2月12日 - 纽约和伦敦可可期货周三触及两年半高位，因担忧厄尔尼诺现象可能将降低全球可可产量，而纽约原糖录得约两周来最大单日涨幅，受助于回补空头。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月可可期货 上涨13英镑，或0.7%，收报每吨1,867英镑，盘中触及1,871英镑，此为合约高位，且次月合约自2011年9月来最高。

洲际交易所(ICE)-5月可可 收升43美元，或1.3%，收报每吨2,971美元，盘中触及两年半高位2,974美元。

本月稍早，澳洲天气局和美国天气预报机构Climate Prediction Center (CPC)也表示，今年稍晚厄尔尼诺现象出现的机率上升。

ICE-3月原糖期货 大涨0.35美分，或2.3%，收报每磅15.81美分，此为本月最大单日涨幅，此前印度政府同意向厂糖提供原糖生产补贴。

LIFFE-3月白糖期货 大涨14.80美元，或3.4%，收报每吨453.60美元。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收升3.7美分，或2.7%，收报每磅1.4315美元。Liffe-5月罗布斯塔咖啡期货 跳升8美元，或0.4%，报每吨1,818美元。(完)

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