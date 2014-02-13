纽约期市：阿拉比卡咖啡期货在震荡交投中收低，因预期巴西降水

路透纽约/伦敦2月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四在震荡交投中收低，因预期巴西咖啡种植带将迎来急需的降水，产量下降提供支撑，交场交投放量。

ICE软商品市场将在2月17日周一休市，因美国总统日假期，市场将在周二重开。

洲际交易所(ICE)-5月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.20美分，或0.8%，收报每磅1.4195美元。英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月罗布斯塔咖啡期货 升4美元，或0.2%，报每吨1,822美元。

ICE-3月原糖期货 下跌0.15美分，或1%，收报每磅15.66美分。LIFFE-3月白糖期货 今日收盘到期，下跌3美元，或0.7%，收报每吨450.60美元。

ICE-5月可可 收跌13美元，或0.4%，收报每吨2,958美元，盘中触及两年半高位2,977美元。LIFFE-5月可可期货 跌9英镑，或0.5%，收报每吨1,858英镑。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)