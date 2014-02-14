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货币新闻 | 2014年 2月 15日 星期六 04:19 BJT

纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货反弹，连涨第三周

路透纽约/伦敦2月14日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五在震荡交投中放量收高，连涨第三周，因交易商担忧之前干旱天气对巴西作物造成损害，巴西迎来第一波急需的降水，但降雨不多。

ICE软商品市场将在2月17日周一休市，因美国总统日假期，市场将在周二重开。

洲际交易所(ICE)-5月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.35美分，或0.2%，收报每磅1.4230美元。次月合约连涨第三周，动能放慢，因出产商卖盘抵销一些投资人买盘。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月罗布斯塔咖啡期货 升16美元，或0.9%，报每吨1,806美元。

ICE-3月原糖期货 下跌0.03美分，或0.2%，收报每磅15.63美分。LIFFE-5月白糖期货 周五成为指标合约，下跌1.70美元，或0.4%，收报每吨441.50美元。

LIFFE-3月白糖期货交割总计236,850吨或4,737口，和市场预期一致。

ICE-5月可可 涨9美元，或0.3%，收报每吨2,967美元，稍早一度追平周四触及的两年半高位2,977美元。LIFFE-5月可可期货 跌3英镑，或0.2%，收报每吨1,855英镑。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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