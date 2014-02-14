纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货反弹，连涨第三周

中信期货：中国期指总持仓下降趋势得到缓解，资金开始回流上证50期指
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
路透纽约/伦敦2月14日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五在震荡交投中放量收高，连涨第三周，因交易商担忧之前干旱天气对巴西作物造成损害，巴西迎来第一波急需的降水，但降雨不多。
ICE软商品市场将在2月17日周一休市，因美国总统日假期，市场将在周二重开。
洲际交易所(ICE)-5月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.35美分，或0.2%，收报每磅1.4230美元。次月合约连涨第三周，动能放慢，因出产商卖盘抵销一些投资人买盘。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月罗布斯塔咖啡期货 升16美元，或0.9%，报每吨1,806美元。
ICE-3月原糖期货 下跌0.03美分，或0.2%，收报每磅15.63美分。LIFFE-5月白糖期货 周五成为指标合约，下跌1.70美元，或0.4%，收报每吨441.50美元。
LIFFE-3月白糖期货交割总计236,850吨或4,737口，和市场预期一致。
ICE-5月可可 涨9美元，或0.3%，收报每吨2,967美元，稍早一度追平周四触及的两年半高位2,977美元。LIFFE-5月可可期货 跌3英镑，或0.2%，收报每吨1,855英镑。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
路透北京4月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/20 -- 银行结售汇数据 3月 银行代客涉外收付款数据 3月 4/23 -- 海关月度正式数据 3月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 --
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0