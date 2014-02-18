纽约期市：忧虑巴西乾旱持续令咖啡期货劲升约9%至一年高位

路透纽约/伦敦2月18日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二放量劲涨约9%，至一年高位，因巴西降雨量少，燃点投资人忧虑全球最大咖啡种植国巴西的作物受乾旱打击，且令投资人增持咖啡。

糖期货也大涨，英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货触及六个月高位，可可市场变动不大，此前美国可可期货触及两年半最高。

洲际交易所(ICE)-5月阿拉比卡咖啡期货 暴涨12.55美分，或8.8%，收报每磅1.5485美元，此为2004年11月来最大单日涨幅，稍早触及2013年1月来最高的1.5665美元，升幅达10%。

LIFFE-5月罗布斯塔咖啡期货 升57美元，或3.1%，报每吨1,875美元，稍早触及8月来最高的1,887美元。

ICE-3月原糖期货 涨0.53美分，或3.4%，收报每磅16.16美分。LIFFE-5月白糖期货 上升11.70美元，或2.6%，收报每吨455.90美元。

ICE-5月可可 跌8美元，或0.3%，收报每吨2,959美元，稍早触及两年半高位2,985美元。LIFFE-5月可可期货 跌6英镑，或0.3%，收报每吨1,852英镑。(完)

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