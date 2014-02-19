纽约期市：阿拉比卡咖啡急升至16个月高位，因忧虑巴西产量和技术性因素

欧洲已公布经济指标--2017/4/27
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透纽约/伦敦2月19日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三跳升至16个月高位，创下逾13年来最大的两天连涨，因担忧巴西作物可能因乾旱受损，且技术信号利多，带动投资人纷纷买入。
巴西天气近期乾燥也提振ICE原糖升至七周高位，因投资人愈发预期巴西产量将减少，扶助缓和全球供应充裕的情况。巴西是全球最大蔗糖生产国。
洲际交易所(ICE)-5月阿拉比卡咖啡期货 暴涨17.75美分，或11.5%，收报每磅1.7260美元，为2004年来最大单日涨幅。
5月阿拉比卡咖啡期货触及16个月高位的1.739美元，该合约14日相对强弱指标急升至85.5，为1997年来最严重的技术超买水平。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月罗布斯塔咖啡期货 劲升82美元，或4.4%，报每吨1,957美元，此前触及七个月高位1,982美元。
ICE-3月原糖期货 涨0.30美分，或1.9%，收报每磅16.46美分，盘中触及七周高位16.50美分。
LIFFE-5月白糖期货 上升6.10美元，或1.3%，收报每吨462美元，稍早升至近月合约自2013年11月来最高的464.2美元。
ICE-5月可可 跌25美元，或0.8%，收报每吨2,934美元。LIFFE-5月可可期货 跌17英镑，或0.9%，收报每吨1,835英镑。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。