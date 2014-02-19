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货币新闻 | 2014年 2月 20日 星期四 04:23 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡急升至16个月高位，因忧虑巴西产量和技术性因素

路透纽约/伦敦2月19日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三跳升至16个月高位，创下逾13年来最大的两天连涨，因担忧巴西作物可能因乾旱受损，且技术信号利多，带动投资人纷纷买入。

巴西天气近期乾燥也提振ICE原糖升至七周高位，因投资人愈发预期巴西产量将减少，扶助缓和全球供应充裕的情况。巴西是全球最大蔗糖生产国。

洲际交易所(ICE)-5月阿拉比卡咖啡期货 暴涨17.75美分，或11.5%，收报每磅1.7260美元，为2004年来最大单日涨幅。

5月阿拉比卡咖啡期货触及16个月高位的1.739美元，该合约14日相对强弱指标急升至85.5，为1997年来最严重的技术超买水平。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月罗布斯塔咖啡期货 劲升82美元，或4.4%，报每吨1,957美元，此前触及七个月高位1,982美元。

ICE-3月原糖期货 涨0.30美分，或1.9%，收报每磅16.46美分，盘中触及七周高位16.50美分。

LIFFE-5月白糖期货 上升6.10美元，或1.3%，收报每吨462美元，稍早升至近月合约自2013年11月来最高的464.2美元。

ICE-5月可可 跌25美元，或0.8%，收报每吨2,934美元。LIFFE-5月可可期货 跌17英镑，或0.9%，收报每吨1,835英镑。(完)

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