纽约期市：阿拉比卡咖啡从16个月高位回落，本周暴涨24%后遭遇获利了结

路透纽约/伦敦2月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四下挫，因获利了结卖压出笼，该合约在本周暴涨24%且触及16个月高位。

亚洲需求提振可可期货升至两年半高位，期糖小跌。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 跌3.15美分，或1.8%，收报每磅1.6945美元，日低为1.6205美元，稍早升至16个月高位1.7750美元。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月罗布斯塔咖啡期货 升2美元，或0.1%，报每吨1,959美元，稍早触及2013年5月来最高的2,019美元。日内交投区间宽至逾100美元，日低在1,914美元。

ICE-5月可可 涨42美元，或1.4%，收报每吨2,976美元，此前触及两年半高位2,997美元。LIFFE-5月可可期货 攀升24英镑，或1.3%，收报每吨1,859英镑。

ICE-3月原糖期货 下跌0.13美分，或0.8%，收报每磅16.33美分。LIFFE-5月白糖期货 跌3.60美元，或0.8%，收报每吨458.40美元。(完)

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