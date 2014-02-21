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货币新闻 | 2014年 2月 22日 星期六 04:11 BJT

纽约期市：ICE原糖期货大涨，阿拉比卡咖啡期货本周劲升19%

路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五升至两个月高位，因空头回补和天气忧虑带动。ICE阿拉比卡咖啡期货势将录得1999年来最大周度升幅。

纽约可可期货在触及两年半高位后遭遇获利回吐走软。

ICE-3月原糖期货 大涨0.39美分，或2.4%，收报每磅16.72美分，盘中触及16.79美分，为12月来最高。

Newedge USA高级副总裁Michael McDougall表示，止损买单、巴西雷亚尔走强以及天气忧虑扶助了今日的升势。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-白糖期货 大涨7.50美元，或1.6%，收报每吨465.90美元。

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 小涨0.05美分，或0.03%，收报每磅1.697美元，本周斩获19%。

Liffe-5月罗布斯塔咖啡期货 下滑4美元，或0.2%，报每吨1,955美元。

LIFFE-5月可可期货 下挫11英镑，或0.6%，收报每吨1,848英镑，本月稍早触及1,871英镑的两年半高位。

ICE-5月可可 跌26美元，或0.9%，收报每吨2,950美元。(完)

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