纽约期市：ICE原糖期货大涨，阿拉比卡咖啡期货本周劲升19%

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五升至两个月高位，因空头回补和天气忧虑带动。ICE阿拉比卡咖啡期货势将录得1999年来最大周度升幅。
纽约可可期货在触及两年半高位后遭遇获利回吐走软。
ICE-3月原糖期货 大涨0.39美分，或2.4%，收报每磅16.72美分，盘中触及16.79美分，为12月来最高。
Newedge USA高级副总裁Michael McDougall表示，止损买单、巴西雷亚尔走强以及天气忧虑扶助了今日的升势。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-白糖期货 大涨7.50美元，或1.6%，收报每吨465.90美元。
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 小涨0.05美分，或0.03%，收报每磅1.697美元，本周斩获19%。
Liffe-5月罗布斯塔咖啡期货 下滑4美元，或0.2%，报每吨1,955美元。
LIFFE-5月可可期货 下挫11英镑，或0.6%，收报每吨1,848英镑，本月稍早触及1,871英镑的两年半高位。
ICE-5月可可 跌26美元，或0.9%，收报每吨2,950美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM